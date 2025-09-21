Alemán implacable: Flick castiga a Rashford por llegar tarde

Según RAC1 y ha confirmado SPORT, Marcus Rashford quedó fuera del once inicial tras llegar tres minutos tarde a la reunión previa al entrenamiento, donde el equipo toma un refrigerio antes de la sesión.

El entrenador alemán mantiene un criterio estricto sobre la puntualidad, una norma que ya aplicó la temporada pasada con otros jugadores del Barcelona. Jules Koundé fue el primero en ser sancionado, quedándose fuera del once en varias ocasiones. Para evitar reincidir, el francés desarrolló un método personal para no llegar tarde: alguien le avisaba cuándo debía salir del hotel para llegar a la charla con sus compañeros y el técnico.

Otros casos recientes incluyen a Iñaki Peña en la Supercopa de Arabia, quien perdió la titularidad frente a Szczesny tras incumplir la norma, y a Raphinha en la primera jornada contra el Valencia, sancionado pero que luego ingresó en la segunda parte y anotó dos goles.

Estos episodios reflejan la coherencia de Flick, que aplica la misma política disciplinaria a todos los jugadores, priorizando la puntualidad y la disciplina para mantener el orden dentro del grupo.

Fuentes: RAC1, SPORT

Mira la programación en Red Uno Play