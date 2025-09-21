TEMAS DE HOY:
acribillado en Beni

34ºC Santa Cruz de la Sierra

18ºC La Paz

32ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Alemán implacable: Flick castiga a Rashford por llegar tarde

Marcus Rashford quedó fuera del once inicial tras llegar tarde a la reunión previa al entrenamiento, aplicando Flick la misma estricta norma que ya sancionó a otros jugadores del Barcelona.

Martin Suarez Vargas

21/09/2025 15:38

Izquierda: Hansi Flick DT del Barcelona. Derecha: Marcus Rashford, delantero del Barcelona. Foto: Redes sociales del club culé.
España.

Escuchar esta nota

Según RAC1 y ha confirmado SPORT, Marcus Rashford quedó fuera del once inicial tras llegar tres minutos tarde a la reunión previa al entrenamiento, donde el equipo toma un refrigerio antes de la sesión.

El entrenador alemán mantiene un criterio estricto sobre la puntualidad, una norma que ya aplicó la temporada pasada con otros jugadores del Barcelona. Jules Koundé fue el primero en ser sancionado, quedándose fuera del once en varias ocasiones. Para evitar reincidir, el francés desarrolló un método personal para no llegar tarde: alguien le avisaba cuándo debía salir del hotel para llegar a la charla con sus compañeros y el técnico.

Otros casos recientes incluyen a Iñaki Peña en la Supercopa de Arabia, quien perdió la titularidad frente a Szczesny tras incumplir la norma, y a Raphinha en la primera jornada contra el Valencia, sancionado pero que luego ingresó en la segunda parte y anotó dos goles.

Estos episodios reflejan la coherencia de Flick, que aplica la misma política disciplinaria a todos los jugadores, priorizando la puntualidad y la disciplina para mantener el orden dentro del grupo.

Fuentes: RAC1, SPORT

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD