Argentina superó 3-1 a Cuba en un debut exigente del Mundial Sub-20

El debut de Argentina en el Mundial Sub-20 de Chile 2025 fue más complicado de lo previsto. En el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, la Albiceleste se enfrentó a Cuba y, pese a quedarse con un jugador menos a los diez minutos por la expulsión de Santiago Fernández, logró imponerse 3-1 con un desempeño sólido y estratégico.

Alejo Sarco abrió el marcador a los 3 minutos y repitió a los 41, mientras que el capitán cubano Karel Pérez descontó antes del cierre de la primera mitad. Ya en los instantes finales, Ian Subiabre selló el triunfo tras una gran asistencia de Tomás Pérez, dando tranquilidad a un equipo que tuvo que soportar la presión durante buena parte del encuentro.

El técnico Diego Placente tuvo que gestionar rápidamente la situación tras la expulsión, utilizando tácticas de contención y rotación de jugadores para mantener el control del partido. La victoria deja a Argentina con tres puntos iniciales y ahora enfoca su preparación en el próximo compromiso del grupo, ante Australia, que llega con un traspié frente a Italia.

