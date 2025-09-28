TEMAS DE HOY:
Universitario empató en el minuto 98 y frustró a Wilstermann en el Capriles

El gol de Luciano Sanhueza en tiempo añadido rescató un empate 1-1 para los manzaneros y mantiene a los aviadores en zona de riesgo. 

Martin Suarez Vargas

28/09/2025 19:47

Foto: APG.
Cochabamba.

Wilstermann acariciaba una victoria importante en el estadio Félix Capriles, pero en el último suspiro se quedó con las manos vacías. FC Universitario logró igualar el marcador 1-1 en el minuto 98, gracias a la definición del argentino Luciano Sanhueza, que apareció cuando todo parecía sentenciado.

El elenco aviador había abierto la cuenta a través del paraguayo Álex Cáceres, quien convirtió a los dos minutos de iniciado el complemento. Sin embargo, la falta de contundencia para cerrar el partido terminó pasándole factura a los dirigidos por Juan Pablo Grass.

El empate dejó a Universitario en la undécima casilla con 25 unidades, mientras que Wilstermann continúa en la penúltima posición con apenas 12 puntos, una cifra que lo mantiene entre los principales candidatos a disputar el descenso indirecto.

