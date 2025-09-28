Universitario empató en el minuto 98 y frustró a Wilstermann en el Capriles

Wilstermann acariciaba una victoria importante en el estadio Félix Capriles, pero en el último suspiro se quedó con las manos vacías. FC Universitario logró igualar el marcador 1-1 en el minuto 98, gracias a la definición del argentino Luciano Sanhueza, que apareció cuando todo parecía sentenciado.

El elenco aviador había abierto la cuenta a través del paraguayo Álex Cáceres, quien convirtió a los dos minutos de iniciado el complemento. Sin embargo, la falta de contundencia para cerrar el partido terminó pasándole factura a los dirigidos por Juan Pablo Grass.

El empate dejó a Universitario en la undécima casilla con 25 unidades, mientras que Wilstermann continúa en la penúltima posición con apenas 12 puntos, una cifra que lo mantiene entre los principales candidatos a disputar el descenso indirecto.

