Deportes

Liga de Quito triunfó con gol del boliviano Gabriel Villamil en Ecuador

El mediocampista boliviano abrió el camino en la victoria 3-1 del Albo, que hundió al Rodillo Rojo y lo obligó a pelear por la permanencia.

Martin Suarez Vargas

28/09/2025 20:12

Gabriel Villamil, jugador de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, celebrando con sus compañeros su gol. Foto: Internet.
Ecuador.

Gabriel Villamil volvió a ser protagonista en Ecuador. El volante boliviano anotó el primer gol en la victoria de Liga de Quito por 3-1 sobre Técnico Universitario, en el estadio Bellavista de Ambato, un resultado que condena al conjunto local a disputar el cuadrangular por el descenso.

El “Rey de Copas” presentó un equipo alternativo, pero fue suficiente para dominar el encuentro. Tras la definición precisa de Villamil, Michael Estrada amplió la ventaja antes del descanso y, ya en el complemento, Chocolatín liquidó el duelo con el tercer tanto. Técnico apenas logró descontar mediante Elian Carabalí, tras la revisión del VAR, mientras que otro gol fue anulado a Jean Carlos Blanco en la recta final.

Con este triunfo, Liga alcanzó los 51 puntos y se mantiene cerca de los líderes Barcelona (54) e Independiente del Valle (64). En contraste, Técnico Universitario no pudo evitar la caída y quedó sentenciado a luchar por su permanencia en la Serie A frente a Mushuc Runa, Manta y el Vinotinto.

