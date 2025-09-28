Percy de Sangre Cumbiera vuelve a los escenarios y hace un minuto de silencio por las víctimas de la avalancha humana

Como lo había anunciado, el vocalista de Sangre Cumbiera, Percy Ríos, volvió a los escenarios, y el fin de semana, durante una presentación, dentro de una fiesta particular, el cantante pidió un minuto de silencio por las víctimas de la avalancha humana.

Todos los asistentes, apoyaron el pedido del artista y registraron el momento con sus celulares, y permanecían en silencio.

Posteriormente, Percy agradeció a sus seguidores por el apoyo brindado durante el conflicto que lo llevó a enfrentar una audiencia de medidas cautelares, y que finalmente lo liberó.

“Nosotros nunca hemos querido que esto pase, o que alguno de nuestros fanáticos llegara a tener ese trágico suceso, como les dije, a sido algo que no estaba en nuestras manos (…) no voy a culpar a nadie, ni voy a echar la culpa a nadie, Dios sabe por qué hace las cosas”, decía Percy como parte de su reflexión.

El artista fue aprehendido y procesado por la muerte de la primera víctima de la avalancha humana en el ‘Saracho Fest’ junto a la directora de la unidad educativa, días después, se conoció la muerte de la segunda víctima, y la investigación continúa su curso.

