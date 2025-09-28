¡Dijo que sí! Elka Meyer de ‘La Gran Batalla’ se comprometió en pleno programa

De manera inesperada, la juez Elka Meyer de ‘La Gran Batalla’ se comprometió en medio del programa que se desarrolló en la Expocruz durante este sábado 28 de septiembre en Santa Cruz, en el stand de Red Uno.

Elka acababa de brindar un show de baile junto a su academia, algo que llenó de emoción y se llevó los aplausos de todas las personas presentes, dentro de la coreografía, también estaba su pareja, quien, a sugerencia de Tito Larenti, dio un paso muy importante en su vida.

Tras la presentación de Elka, Tito Larenti le habló a la pareja y les recordó que, después de tanto tiempo, ya debían dar ese paso.

“Andrés, estas pasando vergüenza a nivel nacional, y es mucho tiempo como para que él no le haya pedido matrimonio, y ya es tiempo”, decía Tito, a momento de conseguir un anillo para la pareja.

“Ahora que me puedo arrodillar, quiero decirte mi amor, que te amo demasiado, llevamos casi quince años juntos, y todo lo que me queda por vivir, lo quiero vivir contigo”, decía la pareja de Elka.

Te invitamos a revivir este emocionante momento del programa:

