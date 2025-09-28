Revocan detención domiciliaria en el caso ‘Joker’, el acusado permanecerá en San Pedro

La justicia en La Paz, determinó revocar la detención domiciliaria con la que fue beneficiado Alejandro Z., principal acusado en el caso “Joker”, relacionado con la muerte de Youssef Montaño, hecho de sangre ocurrido el pasado 13 de abril en la zona de Sopocachi.

Este sábado se realizó una audiencia de apelación, donde la juez consideró los plazos de la detención domiciliaria.

“La juez ha revocado esta detención domiciliaria ya que no aplicaba la temporalidad que ellos alegaban. Ya había transcurrido el tiempo que debería estar detenido”, señaló Mauricio Montaño, padre de la víctima.

Tras esta determinación, el acusado debe permanecer recluido en el penal de San Pedro, continuando con una detención preventiva, mientras avanza el proceso de investigación.

Según el padre de la víctima, la investigación se encuentra con grandes avances, y aseguró que existe un riesgo de obstaculización por falta de algunas declaraciones dentro del caso.

El pasado 12 de septiembre, un Tribunal había otorgado el cese de la detención preventiva para el acusado de 25 años, sin embargo, hasta el momento de esta nueva decisión, el joven no había salido del penal porque la defensa seguía con los trámites correspondientes.

Antecedentes

Alejandro Z., fue acusado de haber apuñalado a tres personas, durante la madrugada del pasado 13 de abril, cuando estaba disfrazado de Joker y salía de una discoteca en Sopocachi.

Uno de los heridos perdió la vida y los otros dos fueron atendidos en un hospital, donde se recuperaron favorablemente.

Tras el proceso de investigación inicial, la justicia determinó enviarlo con detención preventiva a la cárcel de San Pedro en La Paz por el presunto delito de Asesinato.

