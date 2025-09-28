¡Ganó la lluvia! Chayanne suspendió su concierto por terrible tormenta eléctrica

Ocurrió en México, en el Estadio de Tamaulipas, donde lo que debía ser una noche llena de diversión y emoción, terminó convirtiéndose en una desilusión, pues una fuerte lluvia, impidió que Chayanne, pueda continuar con su concierto.

El artista puertorriqueño, se encuentra realizando el tour “Bailemos Otra Vez” por toda Latinoamérica. Pero a su paso por México, no se imaginaron que la lluvia de una tormenta eléctrica, lo obligara a cancelar su presentación, ya que estaba en riesgo la seguridad de todos los presentes.

Sin embargo, poco antes de cancelarlo, Chayanne, decidió salir a la lluvia y disculparse personalmente con los cientos de fanáticos que esperaban el show.

“Quiero salir, personalmente, dar cara, porque los amo. No puedo hacer el show esta noche y espero que lo entiendan. No es por voluntad mía sino por voluntad de papá Dios”, señaló el artista, completamente mojado.

“No podemos jugar, que nos pase cualquier cosa. Puede ser más peligroso, se los digo desde mi corazón. Lo lamento, no puedo exponer la seguridad de todos ustedes”, agregó Chayanne.

Posteriormente se conocerá la reprogramación del concierto del artista.

VIDEO:

