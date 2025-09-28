TEMAS DE HOY:
Investigan infanticidio Abuso infantil Triple crimen en Argentina.

20ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Espectáculos

¡Ganó la lluvia! Chayanne suspendió su concierto por terrible tormenta eléctrica

[Video] “No puedo exponer la seguridad de todos ustedes”, decía el artista a momento de disculparse con sus fanáticos.

Silvia Sanchez

28/09/2025 8:37

Escuchar esta nota

Ocurrió en México, en el Estadio de Tamaulipas, donde lo que debía ser una noche llena de diversión y emoción, terminó convirtiéndose en una desilusión, pues una fuerte lluvia, impidió que Chayanne, pueda continuar con su concierto.

El artista puertorriqueño, se encuentra realizando el tour “Bailemos Otra Vez” por toda Latinoamérica. Pero a su paso por México, no se imaginaron que la lluvia de una tormenta eléctrica, lo obligara a cancelar su presentación, ya que estaba en riesgo la seguridad de todos los presentes.

Sin embargo, poco antes de cancelarlo, Chayanne, decidió salir a la lluvia y disculparse personalmente con los cientos de fanáticos que esperaban el show.

“Quiero salir, personalmente, dar cara, porque los amo. No puedo hacer el show esta noche y espero que lo entiendan. No es por voluntad mía sino por voluntad de papá Dios”, señaló el artista, completamente mojado.

 

“No podemos jugar, que nos pase cualquier cosa. Puede ser más peligroso, se los digo desde mi corazón. Lo lamento, no puedo exponer la seguridad de todos ustedes”, agregó Chayanne.

Posteriormente se conocerá la reprogramación del concierto del artista.

VIDEO: 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:30

In app

09:00

Plim plim

09:30

Baby shark

10:00

Paw patrol

10:30

Blaze and the monster machine

11:00

Santa cruz en septiembre

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:30

In app

09:00

Plim plim

09:30

Baby shark

10:00

Paw patrol

10:30

Blaze and the monster machine

11:00

Santa cruz en septiembre

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD