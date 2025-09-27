TEMAS DE HOY:
Todavía quedan cuatro feriados departamentales ¿Cuáles son?

De manera extraordinaria y mediante Decreto Supremo, se aprobaron feriados departamentales para resaltar fechas históricas celebrando el Bicentenario.

Silvia Sanchez

27/09/2025 17:07

El Decreto Supremo 5328 fue aprobado el 5 de febrero de este año, y tiene la finalidad de resaltar hechos históricos memorables y trascendentales en la lucha por la independencia de Bolivia.

Es así que los nueve departamentos, solo por la gestión 2025, cuentan con una fecha más de feriado departamental, y cuatro de estos ya fueron cumplidos:

Pando: 9 de febrero por la fundación de Cobija.

Santa Cruz: el 14 de febrero por la toma de la plaza cruceña liderada por José Manuel Mercado.

Potosí: el 1 de abril la Batalla de Tumusla.

Beni: el 22 de abril por la revuelta del pueblo Canichana en San Pedro de Moxos.

Feriados departamentales por cumplirse:

Chuquisaca: 29 de septiembre, se recuerda la fundación de la Villa de la Plata, actualmente Sucre.

Oruro: 6 de octubre, en homenaje a la Revolución de 6 de octubre de 1810.

Tarija: 7 de noviembre, por la Batalla de Suipacha.

Cochabamba: 14 de noviembre, se conmemorará la Batalla de Aroma.

La Paz: 14 de noviembre, se recordará el descuartizamiento de Tupac Katari.  

