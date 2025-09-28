¡Con el agua hasta las rodillas! Lluvia de pocas horas inundó calles de Quillacollo en Cochabamba

Durante la noche de este sábado 27 de septiembre, una fuerte lluvia sorprendió a Cochabamba, un aguacero que cayó principalmente en el eje metropolitano del departamento, sin embargo, una de las ciudades más afectadas por la acumulación de agua fue Quillacollo.

La lluvia que duró aproximadamente dos horas, provocó que las calles del centro de la ciudad de Quillacollo se vean llenas de agua, hecho que generó perjuicios en la población.

El panorama compartido en redes sociales corresponde a la plaza Bolívar y sus alrededores, una de las zonas más concurridas de la ciudad, donde los transeúntes, tuvieron que quitarse los zapatos para poder atravesar las calles inundadas.

Algunos de ellos relataron que el agua les llegó a las rodillas, y tuvieron que verse obligados a circular por las calles inundadas para poder llegar a sus destinos.

Video compartido por el usuario @servasquezfx:

Mira la programación en Red Uno Play