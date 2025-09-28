El fútbol boliviano tuvo protagonismo en Ecuador gracias a Gabriel Villamil. El mediocampista nacional convirtió un golazo a los 11 minutos del primer tiempo y encaminó la victoria de Liga de Quito sobre Técnico Universitario.

Luego el gol, el futbolista boliviano sufrió un corte en el pómulo izquierdo y tuvo que ser atendido por la parte médica del club.

Con este triunfo como visitante, el conjunto quiteño sumó puntos valiosos en la recta final del torneo de primera división, mientras que Villamil ratificó su buen momento en el fútbol internacional.

