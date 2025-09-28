TEMAS DE HOY:
Investigan infanticidio Abuso infantil Triple crimen en Argentina.

28ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Gabriel Villamil marca un golazo en la liga ecuatoriana

El mediocampista boliviano abrió el marcador para Liga de Quito en la victoria frente a Técnico Universitario por la fecha 30.

Martin Suarez Vargas

28/09/2025 18:05

Ecuador.

Escuchar esta nota

El fútbol boliviano tuvo protagonismo en Ecuador gracias a Gabriel Villamil. El mediocampista nacional convirtió un golazo a los 11 minutos del primer tiempo y encaminó la victoria de Liga de Quito sobre Técnico Universitario.

Luego el gol, el futbolista boliviano sufrió un corte en el pómulo izquierdo y tuvo que ser atendido por la parte médica del club.

Con este triunfo como visitante, el conjunto quiteño sumó puntos valiosos en la recta final del torneo de primera división, mientras que Villamil ratificó su buen momento en el fútbol internacional.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

Teletón unicef

19:00

Teletón unicef

19:55

Teletón unicef

21:00

Teletón unicef

22:30

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

Teletón unicef

19:00

Teletón unicef

19:55

Teletón unicef

21:00

Teletón unicef

22:30

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD