¡Maratón con piña incluida! El insólito corredor que sorprendió a Alemania (Video)

En un evento deportivo donde abundan los disfraces, las excentricidades y el esfuerzo humano, un corredor se robó todas las miradas en Berlín, Alemania, por llevar una piña en la cabeza durante toda la maratón. Sí, una piña. Sin cinta, sin casco, sin ningún tipo de fijación visible. Solo equilibrio y mucha, pero mucha determinación.

El hombre —cuya identidad aún no ha sido confirmada, aunque muchos ya lo apodan "Pineapple Man"— completó los más de 42 kilómetros con la fruta tropical perfectamente plantada sobre su cabeza. Ni los baches, ni el sudor, ni los empujones del pelotón lograron desalojar a la piña de su trono.

Los espectadores primero creyeron que se trataba de una broma, pero a medida que avanzaban los kilómetros, las risas se convirtieron en aplausos. "Pensé que se le iba a caer en los primeros metros", dijo una mujer entre el público. "Pero cuando pasó por el kilómetro 30, ya era una leyenda viviente".

¿Equilibrio asombroso o hay truco?

La pregunta inevitable: ¿Cómo lo hizo? Algunos especulan que hay una estructura oculta dentro de la fruta o que el hombre tiene un talento circense. Otros simplemente creen que se trata de un caso de concentración absoluta y equilibrio zen. Hasta el momento, el corredor no ha dado declaraciones, dejando que el misterio se sume al espectáculo.

Mientras tanto, las redes sociales estallan con teorías, memes y pedidos para que represente a Alemania en competencias olímpicas de equilibrio (si existieran).

Lo cierto es que, en una jornada llena de historias inspiradoras, la de este maratonista frutal quedará como una de las más insólitas y entrañables. Porque correr 42 kilómetros es un logro. Pero hacerlo con una piña en la cabeza... eso es arte.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play