Bolívar suma puntos valiosos tras vencer a GV San José en el Bermúdez

Bolívar volvió a sonreír en el torneo local tras superar a Gualberto Villarroel San José por 0-2 en el estadio Jesús Bermúdez de Oruro. El triunfo llega días después de la eliminación en la Copa Sudamericana, lo que le devuelve confianza al plantel dirigido por Flavio Robatto.

El primer tanto fue obra de Damián Batallini a los 30 minutos de juego, mientras que Carlos ‘Tonino’ Melgar sentenció el resultado cerca del final, asegurando tres puntos que mantienen a los celestes en la parte alta de la tabla.

Con esta victoria, los paceños alcanzan 43 unidades y se mantienen terceros, con un partido pendiente que podría acercarlos al líder Always Ready, que cuenta con 52 puntos.

Por su parte, GV San José no logró levantar cabeza pese al debut de Wálter Flores como entrenador en reemplazo de Eduardo Villegas. El equipo orureño tiene 30 puntos.

