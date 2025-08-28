TEMAS DE HOY:
¡Taconazo, centro y bombazo! Así Bolívar conquistó el clásico paceño ante el Tigre

Un taconazo de Robson, el centro de Batallini y la definición del colombiano sellaron la victoria celeste en el Hernando Siles. 

Martin Suarez Vargas

28/08/2025 9:46

Robson Matheus con Kevin Cataño celebrando el gol de Bolívar. Foto: APG.
La Paz.

Bolívar venció 1-0 a The Strongest en el superclásico paceño, válido por la séptima fecha de la Copa Bolivia. El tanto llegó a los 74 minutos gracias a una brillante jugada colectiva que inició Robson Matheus con un taconazo, continuó Damián Batallini con un centro preciso y finalizó el colombiano Daniel Cataño con una definición de primera al palo derecho del arquero Alejandro Torrez.

El cuadro dirigido por Flavio Robatto fue ampliamente superior durante gran parte del encuentro, aunque le costó romper la resistencia atigrada. El gol llegó tras un rechazo corto del portero de The Strongest, que fue aprovechado por Cataño pese a la marca de Adrián Jusino. La anotación desató la euforia celeste y selló un triunfo que coloca a Bolívar en el segundo lugar del grupo A con 10 puntos, a uno del líder Blooming.

Con este resultado, Bolívar se mete de lleno en la lucha por la cima de la serie, mientras que The Strongest se quedó sin respuestas ante un rival que mostró mayor intensidad y volumen de juego.

En la próxima jornada, Bolívar visitará a San Antonio Bulo Bulo, mientras que The Strongest se medirá como visitante frente a Oriente Petrolero, en el marco de la octava fecha del torneo.

