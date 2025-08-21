Robson Matheus tras victoria de Bolívar: “Agradecido con Dios por este momento”

El club Bolívar selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras imponerse 2-0 a Cienciano en condición de visitante, y uno de los protagonistas de la noche fue Robson Matheus, quien habló en exclusiva con la Red Uno minutos después del triunfo.

Desde Cusco, el periodista José Quino recogió para Que No Me Pierda, las declaraciones del jugador celeste, quien se mostró emocionado por el momento que atraviesa en el equipo.

“Agradecido con Dios por el momento que estoy pasando, pudiendo ayudar con goles y asistencias, que es lo más importante. Gracias a Dios hoy se consiguió el pase a cuartos”, expresó Matheus ante las cámaras.

El jugador también se refirió a la posibilidad de ser convocado a la selección boliviana, aunque con humildad reconoció que la decisión final está en manos del técnico. “Sé que estoy pasando un buen momento, pero el profe Villegas sabrá a quién convocar”, dijo con esperanza.

En relación al desempeño del equipo, Matheus destacó que Bolívar suele jugar mejor como visitante:

“De visitante jugamos mejor que de local, tenemos más tranquilidad y espacio”, explicó, añadiendo que el equipo mantiene los pies sobre la tierra.

“Creo que Dios está dando frutos de eso, y hay que seguir con el trabajo, que todavía no ganamos nada”, puntualizó.

Sobre los objetivos del club para lo que queda del año, Matheus fue claro: “Queremos luchar por los tres campeonatos, aunque claro que el torneo internacional es el más importante”, remarcó.

Finalmente, al ser preguntado si Bolívar se ve en la gran final, prevista para jugarse en Santa Cruz, Matheus respondió con mesura: “Vamos paso a paso, primero los cuartos y seguiremos con la humildad de siempre”.

