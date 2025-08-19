Red Uno en Cusco: Conozca qué dicen los hinchas de Cienciano sobre el partido con Bolívar

La hinchada peruana del Cienciano también se prepara para el gran encuentro frente al Bolívar, y ellos esperan que el marcador se pueda revertir, ya que el primer partido fue para la Academia paceña.

El apoyo para el equipo peruano inicia en el alcalde del Cusco, Luis Beltrán, quién expresó todo el respaldo para el conjunto local.

“Cuando juega el Cienciano, el Cusco se viste de rojo, y estaré alentando, representa a nuestro país en esta contienda futbolística, y que le ha dado muchos éxitos al fútbol peruano”, expresó el alcalde del Cusco.

La pasada semana, Bolívar venció al Cienciano en La Paz, y aunque la victoria fue por 2-0, la diferencia de goles no es mucha, y la batalla ahora continúa en Perú.

La hinchada peruana también se encuentra esperanzada en una victoria de su equipo, “esperamos siempre resultados positivos, mañana estaremos celebrando y confío en mi equipo”, dicen algunos de los hinchas.

Por otra parte, también señalaron que darán una buena bienvenida a la hinchada boliviana, ya que ambos son países hermanos.

Mira la programación en Red Uno Play