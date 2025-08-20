Banderazo de hinchas a Bolívar en Cusco antes del duelo con Cienciano

Un intenso banderazo recibió Bolívar en Cusco antes de su partido contra Cienciano, válido por el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Según un video exclusivo de Red Uno, los hinchas del club boliviano alentaron a los jugadores con cantos y barras mientras estos abandonaban el hotel de concentración.

Durante la espera del inicio del partido, los fanáticos continuaron demostrando su respaldo. Los jugadores dirigidos por Flavio Robatto aprovecharon el momento para firmar autógrafos y tomarse fotografías con sus seguidores, fortaleciendo el vínculo con la afición.

Red Uno acompaña al club celeste en su travesía en Cusco, preparando la cobertura del encuentro que se jugará esta tarde-noche a partir de las 18:00, con el arbitraje del ecuatoriano Augusto Aragón.

