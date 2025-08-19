TEMAS DE HOY:
Narcotráfico ACCIDENTE AÉREO Seguridad

30ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Aguante Bolívar! Hinchas de la Academia paceña rumbo a Cusco para apoyar a su equipo

La hinchada celeste suena con gritar los goles en el estadio Garcilaso de la Vega.

Silvia Sanchez

19/08/2025 18:24

Foto Red Uno
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

La hinchada celeste se alista para apoyar al equipo de sus amores que este miércoles enfrentará al Cienciano de Perú, por lo que se organizaron para llegar en buses hasta Cusco desde la ciudad de La Paz.

Más de 200 hinchas del Bolívar realizaron un viaje que supera las 12 horas para poder estar, ya desde esta noche, junto a la Academia.

“Vamos a ser muchos más porque ya no hay muchas entradas”, dijo uno de los hinchas en pleno viaje.

Muchos de ellos pidieron permiso en el trabajo y tienen la esperanza de volver a Bolivia tras presenciar una ansiada victoria.

“Dejando el trabajo y todo para apoyar a la Academia, con la celeste en el pecho, somos la hinchada más grande, vamos campeón con Dios por delante”, expresó otro de los hinchas.

Bolívar enfrentará al Cienciano este miércoles por la noche en la fase de octavos de final y el partido de vuelta.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD