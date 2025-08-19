¡Urgente! Encapuchados atacan con explosivos a oficinas de la Federación Boliviana de Fútbol en La Paz

Un grupo de personas encapuchadas atacó la noche del lunes las oficinas de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), ubicadas en la zona Sur de La Paz, con un artefacto explosivo que provocó la rotura de vidrios. No se reportaron heridos.

La detonación generó alarma entre los funcionarios y vecinos. La Policía recolectó los restos del explosivo para su análisis y activó la investigación correspondiente.

“No hubo daños personales, pero se hace la denuncia en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), y se realiza la declaración, porque se ha logrado identificar a las personas que estaban en el lugar”, señaló el abogado de la FBF.

Según la denuncia, el ataque habría sido perpetrado por tres hombres encapuchados con ropa blanca y una mujer. Las cámaras de seguridad del sector permitieron identificar parcialmente a los agresores y registrar una reunión previa a bordo de un taxi.

“Estaban tres encapuchados con canguro blanco y una mujer que hemos podido identificar gracias a una cámara (…) tuvieron una reunión a la vuelta en un taxi y luego procedieron con el ataque”, añadió el abogado.

La FBF sospecha que el ataque estaría relacionado con seguidores del club Wilstermann, ya que los agresores portaban pancartas con el escudo del equipo y habrían replicado mensajes previamente vistos en Cochabamba y Santa Cruz.

“Las pancartas son las mismas que han puesto en otras ciudades, con el logo del club Wilstermann. Es algo que viene de ahí”, afirmó el representante legal.

Hasta el momento, no hay personas aprehendidas y se aguardan los resultados del análisis forense del material explosivo.

