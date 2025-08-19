¡Urgente! Reportan terrible incendio forestal en el Parque Tunari

Cerca de media maña de este martes 19 de agosto, se reportó la existencia de un incendio forestal en el Parque Nacional Tunari.

Según los primeros reportes, la emergencia se registra a la altura de la zona denominada Tirani, y los equipos de emergencia se movilizan hasta el lugar para iniciar trabajos y sofocar el fuego.

El incendio fue reportado por la plataforma Tunari Sin Fuego y los grupos de voluntarios rápidamente se organizaron en patrullas.

Desde el gobierno departamental y municipal ya se coordina el despliegue de personal y equipos de emergencia.

Video Plataforma 'Tunari Sin Fuego'

