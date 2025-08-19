TEMAS DE HOY:
“Narco” brasileño Tentativa de Feminicidio Feminicidio y homicidio en La Paz

32ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¡Urgente! Reportan terrible incendio forestal en el Parque Tunari

Equipos de primera respuesta acuden al lugar para sofocar el fuego.

Red Uno de Bolivia

19/08/2025 11:55

Foto Tunari Sin Fuego
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Cerca de media maña de este martes 19 de agosto, se reportó la existencia de un incendio forestal en el Parque Nacional Tunari.

Según los primeros reportes, la emergencia se registra a la altura de la zona denominada Tirani, y los equipos de emergencia se movilizan hasta el lugar para iniciar trabajos y sofocar el fuego.

El incendio fue reportado por la plataforma Tunari Sin Fuego y los grupos de voluntarios rápidamente se organizaron en patrullas.

Desde el gobierno departamental y municipal ya se coordina el despliegue de personal y equipos de emergencia.

Video Plataforma 'Tunari Sin Fuego'

 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD