Es viral: Bomberos rescataron a un gatito atrapado en lo alto de un árbol

[EN IMÁGENES] Una vecina de la zona Valle Hermoso de La Paz pidió ayuda muy angustiada.
19/08/2025 11:48
Escuchar esta nota
El hecho se registró en la ciudad de La Paz, en la zona de Valle Hermoso, donde una vecina muy angustiada, llamó a los bomberos y solicitó ayuda para rescatar a su pequeño gatito, el cual, llegó a subirse a un árbol muy alto.
Ante el pedido, personal de la unidad de Bomberos, llegó hasta el lugar, y con la ayuda de escaleras, lograron llegar hasta la copa del árbol y rescataron al animalito.
La propietaria del gatito agradeció a los funcionarios policiales por la noble acción y destacó la rápida respuesta.
Ahora el animalito fue devuelta a su familia, donde lo recibieron con mucho cariño.
