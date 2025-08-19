Es viral: Bomberos rescataron a un gatito atrapado en lo alto de un árbol

El hecho se registró en la ciudad de La Paz, en la zona de Valle Hermoso, donde una vecina muy angustiada, llamó a los bomberos y solicitó ayuda para rescatar a su pequeño gatito, el cual, llegó a subirse a un árbol muy alto.

Ante el pedido, personal de la unidad de Bomberos, llegó hasta el lugar, y con la ayuda de escaleras, lograron llegar hasta la copa del árbol y rescataron al animalito.

La propietaria del gatito agradeció a los funcionarios policiales por la noble acción y destacó la rápida respuesta.

Ahora el animalito fue devuelta a su familia, donde lo recibieron con mucho cariño.

Foto Policía Boliviana

Foto Policía Boliviana

Foto Policía Boliviana

