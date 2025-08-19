TEMAS DE HOY:
Policial

Hallaron yutes con marihuana abandonados a orilla del río Huayculli en Cochabamba

El caso fue remitido al Ministerio Público para iniciar con el proceso de investigación.

Silvia Sanchez

19/08/2025 10:31

El hecho se descubrió en la zona de El Paso del municipio de Quillacollo, Cochabamba, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), identificó la presencia de cinco bolsas de yute con una sustancia sospechosa.

Al interior de las bolsas de yute, encontraron una sustancia verduzca desmenuzada y en estado húmedo, sustancia que dio positivo a marihuana durante la prueba de campo.

Personal policial realizó el secuestro de toda la sustancia que estaba presente en el lugar, y lo trasladaron a dependencias policiales.

El caso fue remitido al Ministerio Público para iniciar con el proceso de investigación.

