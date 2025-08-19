Alerta por fuertes vientos en Tarija: reportan caída de tinglados y árboles

Fuertes ráfagas de viento se registraron durante la mañana de este martes en la ciudad de Tarija, provocando la caída de tinglados y árboles en algunas zonas, autoridades realizan los trabajos de contención, verificando los daños materiales.

“Hemos tenido vientos huracanados muy fuertes, de momento tenemos el reporte de 8 árboles caídos, dos están sujetos con cables, funcionarios están trabajando para primero salir de la emergencia, después de eso veremos de seguir nuestro trabajo para consolidar los lugares, ver si hubo corte de luz”, indicó el alcalde de Tarija, Johnny Torres.

Por su parte, el director de Medio Ambiente, Boris Fernández, señaló que, si bien estaba pronosticada la presencia de vientos leves en la región, no se esperaba la intensidad de las ráfagas que actualmente alcanzan entre 50 y 60 kilómetros por hora.

Por otra parte, recibieron el pronóstico de que, en horas de la tarde de este martes, las ráfagas de viento podrían tener mayor intensidad, por lo que realizaron recomendaciones a la población.

“Recomendamos a las personas, de ser necesario, quedarse en casa por la tormenta de viento, los que están obligados a salir, que lo hagan con cuidado”, agregó la autoridad municipal.

En algunas zonas, vecinos reportaron la caída de tinglados, afortunadamente solo se trataría de daños materiales.

