El Tigre ruge y se lleva los tres puntos en La Paz ante Blooming

The Strongest venció a Blooming este viernes en el duelo de la fecha 28 del torneo Todos contra todos El encuentro se disputó en el Estadio Hernando Siles.

Al minuto 35', Enrique Triverio logró el gol que marcó la diferencia.

A los 26′, el volante visitante Richet Gómez se fue expulsado y dejó mermado a su plantel. Antes, el árbitro Dilio Rodríguez no sancionó penal un pisotón innecesario del capitán atigrado Adrián Jusino. El venezolano Arquímides Figuera se salvó de la expulsión, luego de que golpeó con el codo al mexicano Leonel López. El juez no vio y el VAR no le asistió en revisar esa jugada, informa La Razón.

The Strongest llegó como el puntero de la Liga y buscaba ampliar su ventaja para mantenerse en la cima, mientras que la Academia cruceña necesitaba puntos para ingresar en zona internacional.

Ambos deberán pensar en la Copa ahora. Tendrán acción la siguiente semana, siendo el Tigre el que reciba a Guabirá, y la Academia la que visite a Independiente. Estos partidos serán el 26 y 25 de octubre, respectivamente.