Bolivia celebra con orgullo dos hazañas deportivas que quedarán grabadas en la historia. Leonardo Vargas y Esteban Mayer se alzaron con medallas de oro en competencias internacionales de máximo nivel, llevando la tricolor nacional a lo más alto del podio.

En Monterrey, México, Leonardo Vargas, representante de la disciplina de karate, conquistó el oro en la Liga Mundial Juvenil, imponiéndose en la categoría Cadete Kumite masculino 14-15 años -57 kg. Su victoria es resultado de un camino marcado por la disciplina, la constancia y el talento, convirtiéndose en referente para las nuevas generaciones.

Paralelamente, en Asunción, Paraguay, el joven esgrimista Esteban Mayer, de apenas 18 años, hizo historia en los Juegos Panamericanos Junior 2025, al obtener la medalla de oro en la modalidad Sable Individual Masculino. En una final electrizante, Mayer remontó un marcador adverso y venció al estadounidense William Lim por 15-13, en lo que fue un triunfo épico que levantó al público de sus asientos.

¡Doble Oro Histórico para Bolivia! Leonardo Vargas y Esteban Mayer brillan a nivel internacional (Video) Foto: RR.SS.

Su logro representa:

- La primera medalla dorada para Bolivia en esgrima en cualquier categoría panamericana.

- Un hito histórico para el deporte nacional y un ejemplo de perseverancia.

- El inicio de la participación boliviana en el medallero de esta edición.

Mayer dejó en el camino a rivales de Paraguay, Ecuador, Perú, Costa Rica y México, logrando remontadas memorables: de 10-14 a 15-14 en semifinales y de 6-10 a 15-13 en la gran final.

Ambos triunfos no solo suman medallas, sino que inspiran a la niñez y juventud del país a soñar en grande y luchar por sus metas. Hoy, la bandera boliviana ondea en dos escenarios internacionales distintos, recordándonos que el talento nacional no tiene límites cuando se combina con disciplina y pasión.

Mira el video:

