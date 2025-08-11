¡Terrible! Telesilla colapsa en pleno funcionamiento y deja a ocho turistas heridos

Al menos ocho personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, después de que un telesilla colapsara el pasado viernes en un centro turístico de la región de Kabardino-Balkaria, en el sur de Rusia. El incidente, que fue captado en video, muestra a varios turistas cayendo desde sus sillas, algunos incluso hundiéndose en un lago.

El colapso ocurrió alrededor de las 5:45 p.m. hora local, en una zona de descanso de Nalchik, una ciudad en las estribaciones de la cordillera del Cáucaso. Según informes de la agencia de noticias rusa TASS, en el momento del accidente, el telesilla transportaba a 21 personas.

Rescate y balance de heridos

Las impactantes imágenes de cámaras de seguridad, compartidas en redes sociales, muestran cómo el cable que sostenía las sillas se desploma repentinamente. Varios pasajeros cayeron en un lago cercano y otros impactaron contra árboles y el suelo. En los videos se escuchan gritos de los turistas mientras se produce la caída.

Los equipos de emergencia, incluyendo rescatistas y personal médico, acudieron de inmediato al lugar. Se confirmó que 13 personas quedaron suspendidas en el aire y fueron evacuadas por los servicios de rescate.

El Ministerio de Salud regional informó que ocho personas fueron hospitalizadas, aunque dos de ellas fueron dadas de alta tras una revisión médica. Sin embargo, los daños resultaron más graves de lo que se pensó inicialmente. Un paciente se encuentra en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos, y una tomografía computarizada reveló que otra persona sufrió una lesión en la médula espinal. Entre los heridos también se encuentra un menor de edad.

Así quedó la telesilla tras el incidente.

Causa del accidente

Un portavoz del Ministerio de Emergencias de Rusia señaló que el desgaste y la antigüedad de los cables son la causa preliminar del colapso, una versión respaldada por quejas previas de turistas que describían el telesilla como "oxidado" y "viejo". La estructura fue construida originalmente en 1968.

El Comité de Investigación para la región de Kabardino-Balkaria ha abierto una investigación penal por el incidente, bajo el cargo de "proporcionar servicios que no cumplen con los requisitos de seguridad y causar graves daños por negligencia".

Vea el video:

Mira la programación en Red Uno Play