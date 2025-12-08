Comisión aun recibe postulaciones al TSE, plazo venció a las 18 hrs

A la conclusión del plazo para la recepción de postulaciones, este lunes a las 18:00, se registró una extensa fila de aspirantes en el edificio antiguo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se lleva adelante el proceso de selección para el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Según informó el personal de la Comisión Mixta de Constitución, las puertas del edificio se cerraron estrictamente a las 18:00, en cumplimiento del cronograma. No obstante, se garantizó la atención a todas las personas que ingresaron antes de esa hora, incluso si el trámite se extendía más allá del límite oficial.

Más de 300 postulaciones recibidas

“Tenemos 335 postulantes registrados adentro y tenemos en sala aproximadamente 80 a 100 personas todavía esperando (…) Se ha superado totalmente la expectativa”, afirmó la secretaria técnica de la comisión Kathia Saucedo.

La secretaria dijo que cuando se concluya con la recepción de documentos, inmediatamente se remitirá los documentos a la comisión mixta, que esta en cuarto intermedio en la sesión, para que inicien la revisión de la documentación presentada.

De acuerdo con el calendario oficial, este martes la Comisión revisará íntegramente los documentos de todos los postulantes, para luego proceder a la publicación de las listas de habilitados e inhabilitados.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play