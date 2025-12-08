Comisión Mixta de Constitución inicia este martes la evaluación de postulantes al TSE

La Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional instaló este lunes una sesión por tiempo y materia, en el marco del proceso de selección de postulantes al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La sesión permanecerá abierta hasta la elaboración y remisión del informe final, que incluirá la nómina oficial de aspirantes seleccionados para su consideración en el Pleno de la Asamblea.

La senadora de Alianza Libre, Tomasa Yarhui, confirmó el inicio de actividades y adelantó que este martes se iniciará la fase de calificación formal.

"El día de mañana hay que empezar con la calificación correspondiente, y posteriormente continuar todos los días hasta el día ‘D’, cuando debemos remitir un informe para su aprobación en el Congreso”, afirmó Yarhui.

Etapas del proceso de selección

Según el calendario oficial, este martes la Comisión deberá revisar íntegramente la documentación de los postulantes, para luego publicar la lista de habilitados e inhabilitados.

La evaluación integral se desarrollará con base en tres criterios establecidos:

Probidad : trayectoria en los ámbitos social, institucional y/o profesional

Formación académica

Experiencia profesional

Con estas etapas, la Comisión busca garantizar un proceso transparente, técnico y riguroso, en cumplimiento de los mandatos constitucionales para la elección de nuevas autoridades del TSE.

Mira la programación en Red Uno Play