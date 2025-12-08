Cinco personas postulan para ser vocales del Tribunal Electoral Departamental en Santa Cruz

Cuatro mujeres y un hombre son los aspirantes a vocales del Tribunal Electoral Departamental (TED) en Santa Cruz, así lo comunicaron este lunes desde la Asamblea Legislativa Departamental.

El asambleísta Marcelo Aróstegui, miembro de la Comisión Constitucional, señaló que el proceso de recepción de documentos concluirá este martes.

“Hasta el mediodía de este lunes tenemos a cinco personas que están postulando. Mañana (martes), a las 16:00, se cierra el plazo de recepción de documentos”, detalló.

La autoridad consideró que la baja participación registrada hasta ahora podría deberse al fin de semana, pero expresó su expectativa de que más ciudadanos presenten su postulación en las próximas horas.

