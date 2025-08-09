Conoce a los 30 nominados al Balón de Oro 2025; Dembélé, el gran favorito

El joven español Lamine Yamal y los argentinos Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez figuran entre los 30 candidatos al Balón de Oro 2025, anunciados este jueves, en una carrera que parece liderada por el francés Ousmane Dembélé.

Al igual que en la edición 2024, el prestigioso galardón irá a un vencedor inédito, ya que ninguno de los nominados ha ganado antes el premio.

Gracias a los cuatro títulos conquistados por el París Saint-Germain, incluido la primera Liga de Campeones de la historia del club, el exjugador del FC Barcelona Ousmane Dembélé parte como principal favorito.

En total, hay nueve jugadores del PSG nominados, como el guardameta italiano Gianluigi Donnarumma (también candidato al Trofeo Yashin al mejor arquero), el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, los portugueses Nuno Mendes, João Neves y Vitinha, o el español Fabián Ruiz.

Lamine Yamal, con su segunda nominación, es otro de los favoritos. Tras lograr el doblete Copa–Liga con el Barça y ser finalista de la Liga de Naciones con España, el atacante de 18 años aspira a mejorar el octavo puesto conseguido en 2024.

En total, el FC Barcelona cuenta con cuatro nominados: Pedri, Robert Lewandowski, Raphinha y el propio Yamal.

Entre los sudamericanos, destacan Lautaro Martínez, capitán del Inter de Milán y finalista de la Liga de Campeones por segunda vez, y Alexis Mac Allister, campeón de la Premier League con el Liverpool.

El brasileño Vinicius (Real Madrid), segundo en 2024 tras el español Rodri, también está en la lista.

Los ganadores se anunciarán el 22 de septiembre, durante la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2025.

Lista completa de nominados al Balón de Oro 2025

Ousmane Dembélé (FRA/PSG)

Gianluigi Donnarumma (ITA/PSG)

Jude Bellingham (ING/Real Madrid)

Désiré Doué (FRA/PSG)

Denzel Dumfries (NED/Inter de Milán)

Serhou Guirassy (GUI/Borussia Dortmund)

Erling Haaland (NOR/Manchester City)

Viktor Gyökeres (SUE/Arsenal)

Achraf Hakimi (MAR/PSG)

Harry Kane (ING/Bayern Múnich)

Khvicha Kvaratskhelia (GEO/PSG)

Robert Lewandowski (POL/FC Barcelona)

Alexis Mac Allister (ARG/Liverpool)

Lautaro Martínez (ARG/Inter de Milán)

Scott McTominay (SCO/Nápoles)

Kylian Mbappé (FRA/Real Madrid)

Nuno Mendes (POR/PSG)

João Neves (POR/PSG)

Pedri (ESP/FC Barcelona)

Cole Palmer (ING/Chelsea)

Michael Olise (FRA/Bayern Múnich)

Raphinha (BRA/FC Barcelona)

Declan Rice (ING/Arsenal)

Fabián Ruiz (ESP/PSG)

Virgil van Dijk (NED/Liverpool)

Vinicius (BRA/Real Madrid)

Mohamed Salah (EGY/Liverpool)

Florian Wirtz (GER/Liverpool)

Vitinha (POR/PSG)

Lamine Yamal (ESP/FC Barcelona)

