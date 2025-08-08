Marcelo Claure impulsa el futuro futbolístico de Matías Flores Espinoza

La Academia Santa Cruz City anunció con orgullo la incorporación de Matías Espinoza, un joven talento boliviano que hoy da un paso decisivo en su carrera futbolística.

El presidente de la Academia Paceña, Marcelo Claure, fue quien le brindó esta oportunidad a Matías, un joven que, pese a no contar con todas las condiciones iniciales para entrenar fútbol, nunca dejó de luchar por su sueño. Ahora, podrá desarrollarse en la Academia de Santa Cruz, que forma parte del proyecto del Club Bolívar.

El recibimiento estuvo marcado por un mensaje inspirador:

“A todos los jóvenes de Bolivia, les digo: Nunca dejen de soñar. Sueñen en grande. Porque los bolivianos sí podemos. Si algo arde en su corazón, salgan a buscarlo con todo. El futuro es de quienes se atreven a no rendirse”.

En Santa Cruz City, su talento será pulido con trabajo, disciplina y la convicción de que los sueños, con esfuerzo, siempre están al alcance.

