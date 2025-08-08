“Estaba decidido”: Joven armado con machete ataca a trabajadores de barbería en Santa Cruz

Un violento episodio se registró en una barbería ubicada en la avenida Tres Pasos al Frente, en el cuarto anillo, cuando un joven ingresó decidido a agredir con un machete a los trabajadores del local, presuntamente molesto por el costo del servicio.

El hecho ocurrió a las 15:17 horas, cuando tres empleados de la barbería fueron sorprendidos por un sujeto que, bajo aparentes efectos de sustancias controladas, reclamó un cobro que, según él, era excesivo.

“No, nunca lo atendimos, ni antes”, indicó Brandon Cuéllar, una de las víctimas, aclarando que no tenían ningún historial con el agresor.

Según relataron las víctimas, el hombre llegó amenazando a uno de ellos, para luego avanzar violentamente hacia otro trabajador, a quien golpeó con la cabeza e intentó herir con el machete en la costilla. Sin embargo, un descuido del atacante permitió que los tres empleados pudieran reducirlo y quitarle el arma, evitando así una tragedia mayor.

“Lo vi que estaba drogado, entre los tres lo reducimos. Agarrándole la mano donde tenía el machete,” comentó Raúl Saravia, uno de los trabajadores. “Estaba decidido a agredir,” añadió.

El agresor fue entregado a la Policía que acudió al lugar tras el llamado de emergencia. Sin embargo, las víctimas expresaron su preocupación por posibles represalias.

“Por ahí pueden volver, por venganza, estamos con miedo,” concluyó uno de los barberos.

Mira la programación en Red Uno Play