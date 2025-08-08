TEMAS DE HOY:
¡Caos total! Chata de camión cañero se vuelca y paraliza el tránsito en San Aurelio

La carga quedó esparcida sobre la vía pública, dificultando el paso de los vehículos y generando un caos en el tráfico.

Charles Muñoz Flores

08/08/2025 11:59

Chata de camión cañero se vuelca y paraliza el tránsito en San Aurelio. FOTO: Alberto Pérez, periodista Red Uno.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Una chata cargada con caña de azúcar volcó esta mañana sobre el cuarto anillo de la zona San Aurelio, provocando un bloqueo parcial de la vía y una importante congestión vehicular en la zona.

El accidente ocurrió la mañana de este viernes, cuando el conductor perdió el control del vehículo, que terminó volcado sobre el asfalto.

La carga quedó esparcida sobre la vía pública, dificultando el paso de los vehículos y generando un caos en el tráfico. Personal de la Dirección de Tránsito se desplazó hasta el lugar para regular el tránsito y evitar más incidentes, mientras se trabaja en la limpieza de la vía.

Noticia en desarrollo...  

 

