Una chata cargada con caña de azúcar volcó esta mañana sobre el cuarto anillo de la zona San Aurelio, provocando un bloqueo parcial de la vía y una importante congestión vehicular en la zona.

El accidente ocurrió la mañana de este viernes, cuando el conductor perdió el control del vehículo, que terminó volcado sobre el asfalto.

La carga quedó esparcida sobre la vía pública, dificultando el paso de los vehículos y generando un caos en el tráfico. Personal de la Dirección de Tránsito se desplazó hasta el lugar para regular el tránsito y evitar más incidentes, mientras se trabaja en la limpieza de la vía.

Noticia en desarrollo...

