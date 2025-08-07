Sorpresas en el premio al mejor DT: ¿favorito inesperado?

La lucha por el Premio Cruyff al mejor entrenador de la temporada 2024-2025 ya tiene a sus cinco aspirantes oficiales. Este jueves, la organización del prestigioso galardón reveló a los nominados, entre los que destacan dos figuras con campañas sobresalientes: Luis Enrique Martínez, técnico del París Saint-Germain, y Hansi Flick, actual entrenador del FC Barcelona.

El técnico asturiano es señalado como el principal favorito tras firmar una temporada prácticamente perfecta al frente del PSG. Bajo su dirección, el conjunto parisino dominó el panorama europeo, conquistando títulos y desplegando un fútbol ofensivo y eficiente que ha devuelto al club al centro de los focos. La única espina fue la final perdida ante el Chelsea en el Mundial de Clubes, pero aun así, su candidatura parece sólida.

No lo tendrá fácil. Hansi Flick ha transformado al Barça en un equipo competitivo y con identidad. En su primer año en el banquillo azulgrana, el alemán logró el doblete nacional y alcanzó las semifinales de Champions League, con una plantilla joven y en construcción. Su trabajo ha sido aplaudido tanto por los analistas como por los propios jugadores, y eso le coloca en una posición destacada para hacerse con el galardón.

Completan la lista otros tres entrenadores que también han brillado esta campaña. El italiano Antonio Conte, con su gestión del Nápoles en Serie A y Champions; Enzo Maresca, compatriota suyo y campeón del Mundial de Clubes con un Chelsea revitalizado; y Arne Slot, que asumió el reto de liderar al Liverpool tras la era Klopp y ha superado las expectativas en su debut.

Este reconocimiento, que desde 2024 lleva el nombre de Premio Cruyff en homenaje al legendario técnico neerlandés, será entregado por segunda vez el 22 de septiembre en la gala del Balón de Oro, celebrada en el Teatro Châtelet de París. El año pasado, el premio fue para Carlo Ancelotti, entonces entrenador del Real Madrid.

Curiosamente, ninguno de los cinco nominados de esta edición repite respecto al año anterior, lo que refleja el dinamismo de los banquillos en el fútbol de élite. Ni Xabi Alonso, Luis de la Fuente, Pep Guardiola, Scaloni ni el propio Ancelotti figuran esta vez entre los elegidos.

