Resultados electorales: TSE apunta a reporte del 80% a las 21:00 horas

A días de las elecciones generales de 2025, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) alista los últimos detalles para la recepción y remisión de datos. En este contexto, el vocal Gustavo Ávila informó que se prevé que el primer reporte del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) se presente a las 21:00 del 17 de agosto, con un avance aproximado del 80%.

“El objetivo que tenemos es que, a las 21:00 horas, podamos dar un reporte cercano al 80% de la votación, según los datos oficiales del Sirepre”, afirmó Ávila.

El vocal del TSE aclaró que el Sirepre ya fue evaluado y superó de manera favorable todas las pruebas de transmisión de datos, incluyendo medidas de seguridad ante posibles intentos de hackeo.

Con un resultado preliminar del 80%, explicó Ávila, será posible conocer si existe un ganador o si la votación está reñida.

“Si hay un ganador o si la votación está pareja, se mostrará en ese momento. También vamos a presentar resultados a nivel nacional, departamental y por circunscripciones uninominales. Este porcentaje es muy alto y marca una tendencia, aunque el resultado oficial se definirá con el cómputo final”, subrayó.

Luego de la difusión del primer reporte, el trabajo de conteo continuará hasta completar el 100% de las actas.

Según el cronograma, a las 18:00 del 17 de agosto se iniciará el cómputo departamental, que, de acuerdo con el reglamento, tiene un plazo de hasta siete días. Sin embargo, el TSE se ha planteado concluir el proceso en 72 horas.

