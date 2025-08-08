Santa Cruz refuerza la capacitación a jurados electorales con megacentros habilitados

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz continúa con el proceso de capacitación a los jurados electorales rumbo a los comicios generales. El vicepresidente del TED cruceño, José Miguel Callejas, informó que se han habilitado megacentros de capacitación para reforzar la formación de los ciudadanos seleccionados que no pudieron asistir a sus puntos de instrucción inicial.

"Acá el coliseo Santa Rosita es un megacentro de capacitación para los jurados electorales que no han logrado asistir a sus recintos electorales. También se ha habilitado otro en la Villa Primero de Mayo. De esta manera estamos avanzando con las actividades previstas para estas elecciones", señaló Callejas en contacto con la Red Uno.

Los megacentros funcionan todos los días, desde las 8:30 hasta las 19:00 horas, con el objetivo de asegurar que todos los jurados estén debidamente preparados para cumplir con sus responsabilidades el día de la elección. La capacitación incluye aspectos técnicos, normativos y procedimentales del proceso electoral.

Asimismo, el TED informó que ya se encuentra en marcha la distribución del material electoral. En los próximos días se procederá al armado de las maletas electorales, que serán distribuidas a partir del 14 de agosto hacia las provincias, y el 15 de agosto en las ciudades capitales, todo bajo estricta custodia policial y militar.

El TED reiteró su llamado a los jurados electorales para que asistan a las capacitaciones, ya que su participación es fundamental para garantizar un proceso transparente, eficiente y apegado a la normativa.

