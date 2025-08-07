Recta final hacia el 17 de agosto: calendario electoral entra en su fase decisiva con cuatro fechas clave

A menos de diez días para las elecciones generales del 17 de agosto, el calendario electoral avanza hacia su fase decisiva. El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y los tribunales electorales departamentales activan los mecanismos finales del proceso comicial, con cuatro fechas clave que marcarán el cierre de actividades previas a la jornada de votación.

Domingo 10 de agosto: cierre de encuestas y publicación de listas de mesas

La primera fecha crucial será el domingo 10 de agosto, cuando concluye el plazo para la difusión de encuestas y estudios de opinión en materia electoral. A partir de esa fecha, estará prohibida la publicación de cualquier sondeo que pueda incidir en la decisión del electorado.

Ese mismo día, los tribunales departamentales y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicarán las listas de las mesas de sufragio, con el detalle de su ubicación exacta por recinto, asiento electoral y circunscripción, tanto en medios de comunicación como en el portal web del OEP.

Miércoles 13 de agosto: fin de campaña y ajustes finales

El miércoles 13 de agosto marcará el cierre definitivo del periodo de propaganda electoral, tanto en medios de comunicación como en actos públicos. A partir de esta fecha, ninguna organización política podrá difundir mensajes proselitistas.

Además, ese mismo día vence el plazo para presentar demandas de inhabilitación contra candidaturas, así como para que los partidos y alianzas políticas realicen sustituciones en caso de que se oficialicen inhabilitaciones.

Jueves 14 de agosto: revelación de centros de cómputo

El jueves 14 de agosto, cada Tribunal Electoral Departamental deberá publicar la dirección precisa de los centros donde se realizará el cómputo oficial de votos tras la jornada electoral. Esta medida busca garantizar la transparencia del conteo y facilitar la fiscalización.

También se conocerá la ubicación del centro de cómputo para el voto en el exterior, a fin de asegurar el procesamiento oportuno de los resultados emitidos por los ciudadanos bolivianos fuera del país.

Viernes 15 y sábado 16 de agosto: silencio electoral y lista final de candidaturas

Desde las 00:00 del viernes 15 de agosto, comenzará el silencio electoral, un periodo en el que los medios de comunicación y los actores políticos tienen prohibido difundir mensajes que puedan influir en el voto.

Finalmente, el sábado 16 de agosto, un día antes de los comicios, el OEP publicará la lista oficial y definitiva de las candidaturas habilitadas, tanto para la elección presidencial como para las listas parlamentarias de las organizaciones políticas y alianzas.

