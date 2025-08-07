TEMAS DE HOY:
Policial

¡Intentó quemarla! Tiene heridas graves en el 40% del cuerpo y lucha por su vida

La familia se encuentra en una desesperada situación económica, pues los gastos médicos son abrumadores.

Ligia Portillo

07/08/2025 13:11

¡Intentó quemarla! Tiene heridas graves en el 40% del cuerpo y lucha por su vida. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Una mujer se debate entre la vida y la muerte luego de haber sido brutalmente atacada por su pareja, quien presuntamente la roció con combustible y le prendió fuego en un arranque de celos. El hecho ocurrió la madrugada del sábado, alrededor de las 5:00, cuando el agresor llegó en estado de ebriedad a la vivienda de la víctima con la clara intención de matarla.

La víctima, madre de tres hijos, dormía cuando fue sorprendida por el hombre, quien, sin mediar palabra, la roció con un líquido inflamable y le prendió fuego. El motivo del ataque habría sido la presencia de un amigo de la madre de la víctima, que habría ido a visitarla, lo que desató la furia del agresor.

Según un familiar, la mujer tiene quemaduras graves en el 40% de su cuerpo, incluyendo lesiones severas en las manos que podrían derivar en la amputación de al menos una de ellas. “Ya puede perder su mano, eso es lo que me dijo el doctor”, declaró entre lágrimas.

Las autoridades investigan el caso como un intento de feminicidio. Mientras tanto, la familia se encuentra en una desesperada situación económica, pues los gastos médicos son abrumadores. Solo en una receta pequeña deben pagar 2.367 bolivianos, y en total arrastran una deuda superior a los 11.200 bolivianos.

“Ya no tenemos recursos. Todos los días hay una receta nueva, no sabemos cómo seguir”, dijo la familiar, mostrando documentos médicos y facturas.

La familia ha habilitado un número de contacto para quienes deseen colaborar con esta causa urgente: 78 66 16 59.

 

