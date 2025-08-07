Trabajadores de salud declaran cuarto intermedio al paro en Santa Cruz, mañana habrá atención

Santa Cruz atraviesa una tensa tregua en el conflicto del sector salud. Tras varios días de paro, los trabajadores del área decidieron declarar un cuarto intermedio en sus medidas de presión hasta el próximo martes, a la espera de una respuesta del Ministerio de Salud respecto al desembolso de recursos para el pago del bono de vacunación.

El anuncio fue realizado en conferencia de prensa desde el Comité Pro Santa Cruz, donde autoridades departamentales y cívicas explicaron que la pausa busca dar tiempo a que la ministra de Salud, María Renée Castro, remita una carta formal solicitada por la Gobernación. Este documento es clave para habilitar administrativamente los fondos exigidos por más de 10.000 trabajadores sanitarios.

"Necesitamos con urgencia esta carta donde la ministra reconozca una conciliación de deuda. Solo así podremos liberar los recursos y que el bono llegue finalmente al bolsillo de quienes llevan meses reclamando lo que les corresponde", explicó Marcelo Kramer, secretario departamental de Salud y Desarrollo Humano.

La protesta había comenzado el 28 de julio, en plena emergencia sanitaria por el brote de sarampión que afecta al país. A pesar del riesgo sanitario, los trabajadores de salud de los tres niveles de atención paralizaron actividades, exigiendo el pago del incentivo económico por su labor en campañas de vacunación.

“Dejen de burlarse de Santa Cruz. Esta no es solo una lucha regional, es una necesidad nacional. En nuestros hospitales se atienden pacientes de todo el país”, reclamó Kramer, visiblemente molesto.

El presidente del Comité Cívico, Stello Cochamanidis, fue enfático: "si no hay respuesta concreta antes del martes, no solo se reactivará el paro, sino que se presentará una denuncia contra la ministra por incumplimiento de deberes".

La atención se retomará mañana, aunque con el fantasma de un nuevo paro sobrevolando los hospitales.

Mira la programación en Red Uno Play