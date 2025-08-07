Tragedia en Santa Cruz: Fallece una joven médico residente en el barrio Libertad

Un hecho conmocionó la madrugada de este jueves al barrio Libertad, en la Villa Primero de Mayo. Una mujer de aproximadamente 30 años, identificada como Viviana, fue encontrada sin vida en el edificio donde residía, a pocos metros del hospital en el que trabajaba como médico residente.

Personal de la División Homicidios llegó al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes. Según testigos, la trágica escena habría ocurrido durante la madrugada. Viviana compartía el departamento con otros inquilinos y llevaba tiempo residiendo en la zona mientras cumplía funciones en el Hospital de la Villa Primero de Mayo.

Si bien las causas del fallecimiento aún se investigan, las primeras informaciones apuntan a que la joven profesional se habría quitado la vida. No se encontraron heridas visibles en el cuerpo, lo que refuerza esta hipótesis inicial. Sin embargo, la Policía no ha descartado otras posibilidades y continúa con el levantamiento de pruebas.

Vecinos y compañeros de trabajo se mostraron consternados por la noticia. Viviana era conocida por su dedicación y vocación en el ámbito de la salud.

Se aguarda un informe oficial por parte de las autoridades que permita esclarecer lo sucedido. El cuerpo será trasladado a la morgue para la autopsia de ley.

