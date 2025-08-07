Sorpresas y ausencias en la lista del Balón de Oro: ¿Quién ganará?

La revista France Football ha revelado este jueves la lista completa de nominados al Balón de Oro 2025, un galardón que reconocerá al mejor futbolista del año en la gala que se celebrará el próximo 22 de septiembre en el Teatro Châtelet de París. Entre los 30 aspirantes al trono del fútbol mundial, destacan tres representantes españoles: Lamine Yamal, Pedri y Fabián Ruiz, todos con méritos de peso para figurar en la élite.

Con la ausencia de Rodri, último ganador del premio y fuera de la convocatoria por lesión, el testigo podría pasar a Lamine Yamal, que a sus 18 años se ha consolidado como una de las grandes sensaciones del año. Tras firmar una temporada de ensueño con el FC Barcelona, logrando Liga y Copa, además de alcanzar las semifinales de la Champions League y disputar la final de la UEFA Nations League con la selección, el joven extremo parte con posibilidades reales de subirse al podio. Incluso se especula con que podría pelear de tú a tú por el galardón.

El Barça, bajo el mando de Hansi Flick, ha logrado colocar a cuatro jugadores en la lista de nominados: Lamine, Pedri, Raphinha y Lewandowski, reflejo del buen curso de los azulgranas a nivel nacional. El Real Madrid, por su parte, cuenta con tres candidatos: Vinicius Jr., Jude Bellingham y Kylian Mbappé, este último con una temporada espectacular en cuanto a cifras goleadoras, lo que le posiciona entre los posibles ganadores.

No obstante, todos ellos deberán competir contra el gran favorito de esta edición: Ousmane Dembélé. El delantero francés ha liderado al Paris Saint-Germain en una temporada histórica en la que el club parisino lo conquistó prácticamente todo en Europa. A pesar de caer en la final del Mundial de Clubes ante el Chelsea, el rendimiento individual de Dembélé ha sido superlativo, con su entrenador, Luis Enrique, respaldando públicamente su candidatura.

Otro nombre propio que ha ganado peso es el de Vitinha, el cerebro del PSG, quien ha sido fundamental en el funcionamiento del equipo campeón. Su influencia en el mediocampo lo ha hecho merecedor de un puesto en esta prestigiosa lista.

Entre los 30 finalistas, hay una gran diversidad de nacionalidades, con presencia destacada de jugadores ingleses como Harry Kane, Cole Palmer, Declan Rice y Bellingham. También figuran estrellas consagradas como Erling Haaland, Mohamed Salah, Virgil Van Dijk o Robert Lewandowski, así como revelaciones como Desiré Doué, João Neves o Viktor Gyökeres.

Lista completa de nominados al Balón de Oro 2025:

España : Lamine Yamal, Pedri, Fabián Ruiz

Francia : Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise, Desiré Doué

Inglaterra : Cole Palmer, Harry Kane, Declan Rice, Jude Bellingham

Argentina : Lautaro Martínez, Alexis MacAllister

Brasil : Vinicius Jr., Raphinha

Portugal : Vitinha, João Neves, Nuno Mendes

Alemania : Florian Wirtz

Guinea : Serhou Guirassy

Egipto : Mohamed Salah

Noruega : Erling Haaland

Escocia : Scott McTominay

Italia : Gianluigi Donnarumma

Polonia : Robert Lewandowski

Georgia : Khvicha Kvaratskhelia

Suecia : Viktor Gyökeres

Países Bajos: Virgil Van Dijk, Denzel Dumfries

