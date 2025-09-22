La hora exacta para seguir la entrega del Balón de Oro 2025 en Bolivia

La ceremonia que premia al mejor futbolista del planeta se llevará a cabo este lunes en París, desde las 15:00 hora de Bolivia, con el PSG y el Barcelona como protagonistas en la lucha por el galardón.

El mundo del fútbol pondrá la mirada este lunes 22 de septiembre en el Teatro del Châtelet de París, escenario elegido para la edición 2025 del Balón de Oro. El evento, que en Bolivia se podrá seguir desde las 15:00, promete emociones fuertes con Ousmane Dembélé y Lamine Yamal como principales aspirantes al trofeo más prestigioso del ámbito individual.

La lista de nominados incluye a figuras de talla mundial como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinícius Jr., Erling Haaland y Mohamed Salah, entre otros, aunque todo apunta a una pulseada directa entre el atacante del PSG, campeón de la Champions, y la joya del Barcelona, consagrada en la Eurocopa 2024 con España.

Además del Balón de Oro masculino y femenino, se entregarán otros reconocimientos como el Trofeo Yashin (mejor arquero), el Trofeo Kopa (mejor jugador joven), el Premio Sócrates (labor social) y el galardón al máximo goleador de Europa. La conducción de la gala estará a cargo del holandés Ruud Gullit y la periodista inglesa Kate Scott, quienes guiarán una ceremonia que contará con la presencia de grandes leyendas y actuales estrellas del deporte.

Con una historia que se remonta a la década de 1950, el Balón de Oro se mantiene como el mayor símbolo de excelencia individual en el fútbol. El último en levantarlo fue el español Rodri, tras brillar con el Manchester City y la selección española. Hoy, la expectativa vuelve a encenderse en torno a quién inscribirá su nombre en la historia.

