Lo que pocos saben: cómo se fabrica el Balón de Oro que ganó Dembélé y cuánto cuesta

El Balón de Oro, recientemente conquistado por Ousmane Dembélé, es considerado el premio individual más prestigioso en el mundo del fútbol. Sin embargo, su composición dista de la creencia popular de que está fabricado en oro.

El proceso de elaboración comienza con dos placas de latón, una aleación de cobre y zinc, que tras un trabajo de moldeado y grabado adquieren la forma de un balón de fútbol. Posteriormente, se añade el nombre del ganador y el logotipo de France Football, revista encargada de entregar el galardón.

Según el Diario El Debate de España, el actual trofeo mide 31 centímetros de alto, 23 de ancho y largo, y tiene un peso total de 7,2 kilogramos. Pese a su enorme simbolismo, su valor económico no es tan elevado como podría pensarse: se estima en poco más de 3.000 euros.

Más allá de su costo, el Balón de Oro representa el máximo reconocimiento al talento y la trayectoria de los mejores futbolistas del planeta.

Mira la programación en Red Uno Play