Balón de Oro 2025: Donnarumma elegido como el mejor portero del mundo

Donnarumma completó una magnífica temporada, con actuaciones decisivas en el conjunto parisino.

EFE

22/09/2025 16:23

Donnarumma, portero del PSG. Foto: Redes sociales del arquero.
Francia.

 El italiano Gianluigi Donnarumma, portero del Manchester City y la campaña pasada en el PSG, fue galardonado este lunes con el Trofeo Yashin al mejor guardameta dentro de la gala del Balón de Oro 2025 que organizan la publicación France Football y la UEFA en el teatro Chatelet de París.

Donnarumma completó una magnífica temporada, con actuaciones decisivas en el conjunto parisino, que además de dominar los torneos domésticos se proclamó por primera vez ganador de la Liga de Campeones.

El futbolista de Castellammare di Stabia, de 26 años y que ya recibió este reconocimiento en 2021, releva en el palmarés del Trofeo al argentino Emiliano Martínez, ganador los dos pasados años.

"Estoy muy honrado de recibir este premio, contentísmo de mis prestaciones de la pasada temporada. Hemos disfrutado de forma increíble, gracias a todos mis antiguos compañeros, gracias a vosotros estoy aquí esta noche. Hicimos un año formidable", dijo el portero italiano, que se marchó al final de año al Manchester City.

"Estoy concentrado a mi nueva aventura, tenemos objetivos muy elevados, espero conseguir los mismos trofeos", señaló, y también tuvo palabras de agradecimiento a su familia y a su hijo pequeño, con quien entró en brazos en el teatro. 

