"Gracias a sus consejos": Dembélé dedica emotivas palabras a Messi tras obtener el Balón de Oro

El delantero francés recordó su paso junto a la “Pulga” en el Barcelona y el PSG tras consagrarse como el mejor futbolista del mundo en 2025.

Martin Suarez Vargas

23/09/2025 11:10

Izquierda: Lionel Messi vistiendo la camiseta de la selección Argentina. Derecha: Ousmane Dembélé, con el Balón de Oro 2025. Foto: Redes sociales y EFE.
Francia.

Escuchar esta nota

El Parque de los Príncipes volvió a ser escenario de gala este 2025. Cuatro años después de la última consagración de Lionel Messi en 2021, el Balón de Oro regresó a París, esta vez en manos de Ousmane Dembélé, actual figura del PSG y pieza clave en la conquista de la Champions League.

Con 28 años, Dembélé firmó la mejor temporada de su carrera y fue elegido como el mejor jugador del mundo. Emocionado, no olvidó a quienes marcaron su trayectoria, destacando especialmente la influencia de Lionel Messi:

“He aprendido mucho de mis errores pasados, sobre todo de las lesiones que sufrí en el Barcelona. Ahora soy más serio y enfocado, gracias a los consejos de mentores como Messi. Este Balón de Oro es la prueba de que la perseverancia paga”, expresó ante la ovación del público.

El atacante compartió vestuario con el astro argentino entre 2017 y 2021 en el Barcelona, donde jugaron juntos 95 partidos oficiales y construyeron una relación de respeto y aprendizaje. Dembélé también recordó a los clubes que lo formaron: Stade Rennes, Borussia Dortmund y el propio Barça, al que definió como “el club de sus sueños”.

Con este galardón, Dembélé se convierte en el sexto futbolista francés en ganar el Balón de Oro, sumando su nombre a una lista histórica de leyendas del fútbol mundial.

