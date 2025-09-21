TEMAS DE HOY:
Deportes

¿Quién se llevará el Balón de Oro 2025? La IA lanza una sorprendente predicción

El gabinete francés AVISIA, especializado en inteligencia artificial ya tiene a su favorito para alzarse con el prestigioso premio.

Martin Suarez Vargas

21/09/2025 16:12

Balón de Oro. Foto: Internet.
Francia.

Según el análisis de AVISIA, Ousmane Dembélé lidera las predicciones para el Balón de Oro 2025, con un 72% de posibilidades de ganar el galardón. El modelo considera una combinación de factores individuales y colectivos, incluyendo actuaciones en campeonatos nacionales e internacionales, estadísticas personales, reconocimientos y visibilidad mediática.

La joven estrella del Barcelona, Lamine Yamal, ocupa el segundo lugar con un 56% de probabilidades, mientras que Vitinha, también del París Saint-Germain, se sitúa en el tercer puesto con un 40%, según reporta Gazeta Express.

Uno de los aspectos innovadores del modelo de inteligencia artificial es la “influencia periodística”, que evalúa las preferencias de los votantes según su nacionalidad, club o estilo de juego, ofreciendo un pronóstico más completo que solo los números en el campo.

Aunque Dembélé se perfila como favorito, AVISIA advierte que la carrera aún no está cerrada: Yamal, nacida en 2007, podría dar la sorpresa, mientras que Vitinha sigue siendo una amenaza real para el podio.

La ceremonia de entrega del Balón de Oro 2025 se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París, donde se conocerá al ganador oficial.

Fuentes: AVISIA, Gazeta Express, Periódico Expreso

