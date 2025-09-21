¿Quién se llevará el Balón de Oro 2025? La IA lanza una sorprendente predicción

Según el análisis de AVISIA, Ousmane Dembélé lidera las predicciones para el Balón de Oro 2025, con un 72% de posibilidades de ganar el galardón. El modelo considera una combinación de factores individuales y colectivos, incluyendo actuaciones en campeonatos nacionales e internacionales, estadísticas personales, reconocimientos y visibilidad mediática.

La joven estrella del Barcelona, Lamine Yamal, ocupa el segundo lugar con un 56% de probabilidades, mientras que Vitinha, también del París Saint-Germain, se sitúa en el tercer puesto con un 40%, según reporta Gazeta Express.

Uno de los aspectos innovadores del modelo de inteligencia artificial es la “influencia periodística”, que evalúa las preferencias de los votantes según su nacionalidad, club o estilo de juego, ofreciendo un pronóstico más completo que solo los números en el campo.

Aunque Dembélé se perfila como favorito, AVISIA advierte que la carrera aún no está cerrada: Yamal, nacida en 2007, podría dar la sorpresa, mientras que Vitinha sigue siendo una amenaza real para el podio.

La ceremonia de entrega del Balón de Oro 2025 se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París, donde se conocerá al ganador oficial.

Fuentes: AVISIA, Gazeta Express, Periódico Expreso

