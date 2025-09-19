La ceremonia del Balón de Oro 2025 se celebrará el 22 de septiembre en París, con una lista de nominados marcada por las nuevas estrellas del fútbol y la sorprendente ausencia de Messi y Cristiano Ronaldo.
19/09/2025 12:55
El próximo lunes 22 de septiembre, el Théâtre du Châtelet de París será sede de edición número 69 del Balón de Oro, el premio que desde 1956 entrega France Football para reconocer al mejor futbolista del planeta. La gran sorpresa de este año es la ausencia de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, dos históricos que marcaron época pero que no estarán en la lista de nominados de 2025.
La nómina, en cambio, refleja el protagonismo de nuevas generaciones y estrellas en pleno auge:
Nominados al Balón de Oro masculino 2025
Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)
Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)
Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain/Manchester City)
Désiré Doué (Francia, Paris Saint-Germain)
Denzel Dumfries (Países Bajos, Inter)
Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)
Viktor Gyökeres (Suecia, Sporting CP/Arsenal)
Erling Haaland (Noruega, Manchester City)
Achraf Hakimi (Marruecos, Paris Saint-Germain)
Harry Kane (Inglaterra, Bayern)
Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli/Paris Saint-Germain)
Robert Lewandowski (Polonia, Barcelona)
Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)
Lautaro Martínez (Argentina, Inter)
Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)
Scott McTominay (Escocia, Napoli)
Nuno Mendes (Portugal, Paris Saint-Germain)
João Neves (Portugal, Paris Saint-Germain)
Michael Olise (Francia, Bayern)
Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea)
Pedri (España, Barcelona)
Raphinha (Brasil, Barcelona)
Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)
Fabián Ruiz (España, Paris Saint-Germain)
Mohamed Salah (Egipto, Liverpool)
Virgil van Dijk (Países Bajos, Liverpool)
Vinícius Júnior (Brasil, Real Madrid)
Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain)
Florian Wirtz (Alemania, Leverkusen/Liverpool)
Lamine Yamal (España, Barcelona)
La gala también premiará a las mejores futbolistas y entrenadores con el Balón de Oro femenino, los Trofeos Kopa y Yashin, el Trofeo Gerd Müller, el Trofeo Johan Cruyff, además de los galardones al Club del Año en ambas ramas y el Premio Sócrates.
Con nombres como Bellingham, Haaland, Mbappé, Vinícius y Yamal en primera línea, la edición 2025 promete ser una de las más disputadas de los últimos tiempos, marcando un cambio de era en el fútbol mundial.
