¡Nomina oficial! Estos son los futbolistas que buscan el Balón de Oro 2025

El Balón de Oro 2025 se entregará este lunes 22 de septiembre en el Teatro del Châtelet de París, en una ceremonia que comenzará a las 15:00 (hora de Bolivia). La expectación es enorme en torno a quién será reconocido como el mejor futbolista de la temporada, en una edición marcada por el protagonismo del Paris Saint-Germain y el Barcelona.

Entre los aspirantes destacan Ousmane Dembélé, campeón de la Champions League con el PSG, y Lamine Yamal, figura clave en la Eurocopa 2024 con España y pieza fundamental del conjunto azulgrana. Ambos son considerados los grandes favoritos para llevarse el premio más prestigioso a nivel individual en el mundo del fútbol.

Junto a ellos, la nómina incluye a estrellas consagradas como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham, Mohamed Salah, Vinícius Jr. y Robert Lewandowski, además de talentos emergentes como Florian Wirtz, Pedri o Cole Palmer.

El Balón de Oro, que se entrega desde la década de 1950, no solo reconoce el rendimiento individual, sino también la influencia en los éxitos colectivos de cada jugador. El último ganador fue el español Rodri, gracias a su papel en el Manchester City y en la selección española.

A continuación, la lista completa de nominados al Balón de Oro masculino 2025:

Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)

Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)

Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain)

Désiré Doué (Francia, Paris Saint-Germain)

Denzel Dumfries (Países Bajos, Inter)

Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)

Viktor Gyökeres (Suecia, Sporting CP/Arsenal)

Erling Haaland (Noruega, Manchester City)

Achraf Hakimi (Marruecos, Paris Saint-Germain)

Harry Kane (Inglaterra, Bayern)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli/Paris Saint-Germain)

Robert Lewandowski (Polonia, Barcelona)

Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)

Lautaro Martínez (Argentina, Inter)

Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)

Scott McTominay (Escocia, Napoli)

Nuno Mendes (Portugal, Paris Saint-Germain)

João Neves (Portugal, Paris Saint-Germain)

Michael Olise (Francia, Bayern)

Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea)

Pedri (España, Barcelona)

Raphinha (Brasil, Barcelona)

Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)

Fabián Ruiz (España, Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Egipto, Liverpool)

Virgil van Dijk (Países Bajos, Liverpool)

Vinícius Júnior (Brasil, Real Madrid)

Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain)

Florian Wirtz (Alemania, Leverkusen/Liverpool)

Lamine Yamal (España, Barcelona)

Mira la programación en Red Uno Play