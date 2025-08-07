Se agudiza la falta de combustible: Filas interminables de buses y camiones se observan en los surtidores

Las largas filas por combustible se observan en varios surtidores de la capital cruceña durante el feriado de este 7 agosto, los conductores señalan que se ven muy perjudicados debido a este hecho.

Cámaras de Red Uno, captaron las largas filas que buses y camiones realizan para cargar diésel en un surtido ubicado en el Tercer Anillo y Radial 10.

Los choferes aseguran que llevan varios días sin poder trabajar, debido a este hecho señalan que no pueden hacer mantenimiento a sus vehículos, ya que se pasan la mayor parte de su tiempo haciendo largas filas.

“No sé qué haremos, este Gobierno no nos trae ningún beneficio, no tenemos ninguna esperanza nosotros en vez de descansar tenemos que hacer estas largas filas, no tenemos tiempo muchas veces ni para ir al baño, debido a que tenemos que recorrer las movilidades”, afirmó uno de los transportistas.

El chofer señaló que ese tiempo invertido en las filas, tenía que ser utilizado para hacer mantenimiento en su vehículo, y advierte que este hecho es sumamente peligroso, exigen a las autoridades regular el abastecimiento de combustible.

