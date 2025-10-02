TEMAS DE HOY:
Deportes

Presentan un nuevo pódcast en el que analizan el pasado, el presente y el futuro de las camisetas de fútbol

El contenido es presentado por el reconocido exfutbolista profesional Jack Fowler y la influencer Kimberley Cumberbatch.

AFP

02/10/2025 17:48

Foto: AFP.
Mundo.

PUMA lanza Who Gives a Shirt, una nueva serie de pódcast de cinco episodios presentada por el exfutbolista profesional Jack Fowler y la creadora de contenido Kimberley Cumberbatch. La serie se adentra en el poderoso impacto cultural, histórico y medioambiental de las camisetas de fútbol, explorando la manera en que estas icónicas camisetas dan forma a la identidad, la pasión y la comunidad, tanto dentro como fuera de las canchas.

Cada episodio cuenta con invitados expertos, desde diseñadores y seguidores incondicionales hasta historiadores del deporte, que comentan las historias, los recuerdos y el significado que se esconden tras las camisetas de fútbol, así como las innovaciones en diseño, materiales y sostenibilidad que reflejan el compromiso de PUMA con FOREVER.BETTER.

“Estoy realmente emocionado por colaborar en este pódcast y sumergirme en las increíbles historias que se esconden detrás de las camisetas de fútbol. Es increíble ver cómo algo tan simple como una camiseta puede significar tanto para la gente y formar parte de su identidad y de sus recuerdos más importantes”, señaló Jack Fowler.

Kerstin Neuber, directora sénior de Comunicaciones Corporativas de PUMA, declaró:

“Las camisetas de fútbol son símbolos poderosos de afición, pero su impacto medioambiental no se ha estudiado en profundidad. Con Who Gives a Shirt, celebramos su importancia cultural e histórica y, al mismo tiempo, destacamos los diseños que dan forma al futuro de la ropa deportiva. Se trata de honrar la tradición e impulsar el deporte y la industria de una manera responsable”.

Who Gives a Shirt se basa en el pódcast Green Flags de PUMA y sigue explorando el papel de la sostenibilidad en el deporte y la moda. Si bien la serie celebra la importancia cultural de las camisetas de fútbol, también tiene en cuenta su impacto medioambiental.

A través de su plataforma FOREVER.BETTER., PUMA contribuye al diálogo del sector en torno a métodos de producción más responsables, destacando innovaciones como su iniciativa de reciclaje de textiles RE:FIBRE, que contribuye a la reducción de los residuos textiles al dar una segunda vida a las prendas viejas y los recortes de fábrica en nuevos productos.

Próximas entregas:

  • Episodio 1, El puntapié inicial: junto con nuestros presentadores, el periodista y productor cinematográfico Xaymaca Awoyungbo explora los orígenes de las camisetas de fútbol y cómo los equipos de fútbol de todo el mundo adoptaron los uniformes.

  • Episodio 2, El cambio a los sintéticos: el guionista e investigador principal James Harkin toma la iniciativa para explicar el cambio a los tejidos sintéticos y las innovaciones introducidas para mejorar el rendimiento de los jugadores.

  • Episodio 3, Vestirse como los héroes: en este episodio, nuestros presentadores reciben a Angela Worrall, gran aficionada del Manchester City, para hablar del auge de la industria de las camisetas réplica y lo que esto ha significado para los aficionados.

  • Episodio 4, De los goles a la ropa: la diseñadora de moda Hattie Crowther se suma a los presentadores para explorar cómo el estilo deportivo ha influido en la industria de la moda y ha tendido un puente entre el fútbol y la moda.

  • Episodio 5, Camisetas para el futuro: la serie concluye con una mirada al futuro de las camisetas de fútbol, con las opiniones de Andrew Burgess, uno de los miembros de Voices of a RE:GENERATION de PUMA y reciclador textil, que explica el proceso de fabricación del material RE:FIBRE de PUMA.

